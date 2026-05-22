Barbara D’Urso e il compleanno con gli affetti più cari ma senza o quasi amici vip | Spariti tutti Sono rimasti i più stretti

Durante il suo recente compleanno, Barbara D’Urso ha festeggiato con le persone più care, senza la presenza di amici vip o conoscenti noti. Secondo quanto riportato, tra i presenti si trovavano solamente tre volti riconoscibili, mentre gli altri invitati sono rimasti sconosciuti o non sono stati resi pubblici. La conduttrice si è mostrata sorridente e rilassata, ma non sono stati segnalati incontri con figure del mondo dello spettacolo o amici di lunga data. La festa si è svolta in un’atmosfera riservata.

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