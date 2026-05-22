Barbara D’Urso e il compleanno con gli affetti più cari ma senza o quasi amici vip | Spariti tutti Sono rimasti i più stretti
Durante il suo recente compleanno, Barbara D’Urso ha festeggiato con le persone più care, senza la presenza di amici vip o conoscenti noti. Secondo quanto riportato, tra i presenti si trovavano solamente tre volti riconoscibili, mentre gli altri invitati sono rimasti sconosciuti o non sono stati resi pubblici. La conduttrice si è mostrata sorridente e rilassata, ma non sono stati segnalati incontri con figure del mondo dello spettacolo o amici di lunga data. La festa si è svolta in un’atmosfera riservata.
Personaggi noti, non pervenuti. Amici vip, nemmeno. Al compleanno di Barbara D’Urso c’erano solo tre volti conosciuti: lo scrive Alberto Dandolo su Oggi. L’ex volto Mediaset ha festeggiato 69 anni lo scorso 7 maggio e con lei c’erano tanti amici, tra cui Enzo Miccio, Massimo Boldi e Mietta. Come mai questa news interessa il mondo del gossip? Perché proprio D’Urso ha detto a La Stampa che dopo la fine del suo rapporto lavorativo col Biscione si è ritrovata con molti meno ‘amici’: “Fino al giorno prima in tv ricevevo una media di 200 messaggi, li ho contati. Il giorno dopo dieci, spariti tutti. Sono rimasti gli amici più stretti”. E il compleanno parrebbe dimostrare che è proprio così. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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