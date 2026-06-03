Aquafarm un tuffo nell' estate tra relax e divertimento al parco acquatico di Battipaglia

Notizia in breve

Aquafarm, il parco acquatico di Battipaglia, apre le sue porte offrendo piscine, scivoli e aree di relax. La struttura si estende su un'area dedicata al divertimento estivo, con attrazioni per tutte le età. Le piscine sono aperte tutto il giorno, mentre le zone ombreggiate sono disponibili per chi cerca un momento di riposo. L’ingresso permette l’accesso alle varie attrazioni e ai servizi di ristorazione presenti nel parco.