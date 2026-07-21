Banfi | il libro del Papa ci ricorda che la verità è disarmante

Il volume di Leone XIV, intitolato “Disarmata e disarmante”, è stato pubblicato dalla casa editrice Lev e curato dal giornalista e direttore della comunicazione della Fondazione Oasis. L’opera si concentra sul messaggio del Papa, evidenziando come la verità possa essere percepita come disarmante. Oggi, molte interviste sono state realizzate con Banfi, il quale ha parlato del contenuto del libro e del suo significato.

Andrea De Angelis – Città del Vaticano Le interviste si moltiplicano oggi, martedì 21 luglio, per Alessandro Banfi. Giornalista, autore televisivo, direttore comunicazione della Fondazione Oasis e curatore del volume di Leone XIV appena pubblicato dalla Lev dal titolo “Disarmata e disarmante. La pace è un dono”. Un testo che contiene l’introduzione inedita del Papa. “Per me – confida subito in diretta nella trasmissione odierna di Radio Vaticana con Voi – è stato un onore questo lavoro antologico”, nel quale “la parola verità” è, di fatto, protagonista. Non manca, infine, in diretta nella un commento alla citazione di Bob Dylan: "Leone ama la poesia" Audio Embed Ascolta l'intervista ad Alessandro Banfi Il Papa ci ricorda che il primo dono che Cristo risuscitato ha offerto ai suoi amici e a tutto il mondo è la pace. 🔗 Leggi su Vaticannews.va

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