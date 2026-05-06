A luglio Lino Banfi compirà 90 anni. Per celebrare questo traguardo, è stato pubblicato un libro che ripercorre la sua carriera come attore. Contestualmente, è stato organizzato un tour itinerante dedicato all’occasione. Lino Banfi, ancora attivo, ha iniziato la sua attività artistica diversi decenni fa e ha partecipato a numerosi film e programmi televisivi.

A luglio compirà 90 anni e Lino Banfi è ancora pieno di tante energie. Un libro con un tour itinerante celebrano questo importante appuntamento per uno degli attori più amati dal pubblico italiano. 90 non mi fa paura. In “90, non mi fai paura!”, edito da HarperCollins, l’attore ripercorre i momenti difficili della gavetta e il grande successo, dedicando spazio al ricordo dell’amata moglie Lucia.: Recentemente ospite a Verissimo, l’attore si è commosso parlando del futuro e del desiderio di continuare a far sorridere il pubblico, nonostante la mancanza della moglie e i pensieri legati all’età. Leggi anche La denuncia di Lino Banfi: "La mia faccia e la mia voce usate con l'Ia per promuovere creme miracolose".🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Lino Banfi e i suoi novant’anni in un libro che racconta la sua straordinaria carriera da attore

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