Un libro fotografico ci ricorda quanto sono stati importanti i rave
Un libro fotografico mette in risalto il ruolo dei rave come eventi significativi nella cultura. Le immagini raccolte mostrano momenti e ambientazioni di queste feste, evidenziando la loro diffusione e impatto sociale. Il volume si concentra su scatti che catturano l’atmosfera e le persone coinvolte, senza commenti o analisi aggiuntive. La pubblicazione si propone come una testimonianza visiva di un fenomeno che ha segnato un’epoca.
All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Viviamo dei tempi talmente rapidi, convulsi e sommersi da continui input che guardare oggi delle fotografie risalenti ad inizio millennio ci impone, innanzitutto, una profonda frenata. Non è passato poi così tanto tempo in senso assoluto, ma questi 25 e più anni che ci distanziano cronologicamente dagli scatti presenti in Never Alone - il libro fotografico di Cheyenne Clementi e Valentina Morandi che ritrae il movimento traveller e raver europeo nel suo momento d’oro a cavallo dei due secoli – sembrano davvero essere la finestra tra due epoche diverse, e forse lo sono davvero.🔗 Leggi su Gqitalia.it
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