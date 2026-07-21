Bandiera Blu premiata l’eccellenza ambientale
La Bandiera Blu è stata consegnata alle spiagge di Cesenatico durante una cerimonia al Museo della Marineria. È il 35esimo anno consecutivo che vengono premiate le aree di Cesenatico centro Levante, Zadina, Ponente, Valverde e Villamarina. La bandiera riconosce l’eccellenza ambientale e la qualità delle acque, confermando la validità delle pratiche di tutela adottate nelle zone premiate. La cerimonia ha celebrato ufficialmente il riconoscimento.
La Bandiera Blu continua a sventolare sulla spiaggia di Cesenatico. Al Museo della Marineria si è tenuta la celebrazione ufficiale per il 35esimo riconoscimento conferito alle zone Cesenatico centro Levante, Zadina, Ponente, Valverde e Villamarina. La località è stata premiata per il rispetto dei criteri relativi alla gestione sostenibile del territorio, dalla qualità delle acque del mare all’efficienza della depurazione delle acque reflue e della rete fognaria, la raccolta differenziata e la corretta gestione dei rifiuti pericolosi, la presenza di vaste aree pedonali, piste ciclabili, arredo urbano curato, aree verdi, i servizi delle spiagge compreso personale addetto al salvamento e l’accessibilità per tutti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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