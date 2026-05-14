Siderno ottiene per il settimo anno consecutivo la Bandiera Blu, un riconoscimento che attesta la qualità delle acque e l’attenzione all’ambiente. La località si conferma tra le mete balneari più apprezzate a livello nazionale e internazionale, attirando turisti e visitatori da diverse parti. La certificazione viene assegnata in base a criteri riguardanti la qualità del mare, la gestione sostenibile delle risorse e i servizi offerti. La città si appresta a continuare a promuovere un turismo basato sulla tutela dell’ambiente.

Siderno si conferma tra le località balneari di riferimento a livello nazionale e internazionale ottenendo, per il settimo anno consecutivo, la Bandiera Blu, il riconoscimento assegnato dalla Foundation for Environmental Education ai comuni che si distinguono per la qualità delle acque di balneazione, la gestione sostenibile del territorio, i servizi offerti e l’attenzione all’accessibilità delle spiagge. L’annuncio ufficiale è arrivato questa mattina nella sede del Consiglio Nazionale delle Ricerche, nel corso della cerimonia nazionale che ha visto la partecipazione dei rappresentanti dei 257 comuni italiani premiati. Un appuntamento che, ogni anno, certifica le eccellenze costiere del Paese secondo rigorosi criteri ambientali e di qualità dei servizi. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Siderno conquista la Bandiera Blu per il settimo anno consecutivo: eccellenza ambientale e turismo sostenibile

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