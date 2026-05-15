Peschici ha ricevuto la Bandiera Blu per il 2026, un riconoscimento assegnato dalla Foundation for Environmental Education (FEE). La regione Puglia si conferma tra le aree italiane più impegnate nel turismo sostenibile, con 27 località che hanno ottenuto il premio. La Bandiera Blu viene assegnata ogni anno alle località che rispettano specifici criteri ambientali e di qualità dei servizi. La notizia arriva mentre la regione si distingue per il numero di località premiate rispetto ad altre regioni italiane.

La Regione Puglia si conferma tra le regine italiane del turismo sostenibile: seconda in Italia con ben 27 località premiate dalla Foundation for Environmental Education (FEE). Anche sulla Città di Peschici per la diciassettesima volta, la nona consecutiva, sventolerà il vessillo, che riconosce la qualità delle acque, dei servizi e della gestione ambientale. Sul Gargano spiccano anche IsoleTremiti, Rodi Garganico, Vieste e Zapponeta. “È il frutto di un lavoro quotidiano - ha commentato il sindaco Luigi D’Arenzo – e premia le politiche attuate negli anni a tutela del nostro territorio. Non è un percorso facile, ogni anno dobbiamo presentare un'attenta documentazione per dimostrare il permanere delle caratteristiche qualitative dell’acqua e dell’ambiente che giustifichino il mantenimento del prestigioso riconoscimento”. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Peschici premiata con la Bandiera Blu 2026

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