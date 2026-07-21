Il Garante campano delle persone private della libertà personale ha visitato oggi un istituto a custodia attenuata per detenute madri, situato a Lauro. Accompagnato da alcuni collaboratori, ha osservato le condizioni delle bambine recluse all’interno della struttura, senza aver commesso alcun reato. La visita si è concentrata sulle condizioni di vita e sulla tutela dei diritti delle minori presenti.

Tempo di lettura: 3 minuti Nella giornata di oggi il Garante Campano delle persone private della libertà personale, Samuele Ciambriello, ha fatto visita con alcuni suoi collaboratori all’istituto a custodia attenuata per detenute madre di Lauro. Dodici donne detenute, sei italiane e sei straniere. Tra loro una futura mamma, ormai al nono mese di gravidanza, che nei prossimi giorni darà alla luce il suo bambino all’ospedale di Avellino. All’interno dell’Istituto ci sono 12 bambini, molti dei quali hanno una età al di sotto dei tre anni di cui uno appena 3 mesi. olamente una delle detenute è impegnata in un’attività lavorativa ai sensi dell’articolo 21 dell’ordinamento penitenziario e si occupa della cura dell’orto dell’istituto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Bambini reclusi senza colpa: l’appello del Garante al Ministro Nordio

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