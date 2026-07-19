Civitasvolta ha chiesto l’intervento del Garante regionale dei Diritti, affinché verifichi la correttezza delle procedure amministrative del Comune di Civitanova. Dal ricorso emerge un quadro che solleva interrogativi. "Alle certificazioni trasmesse e alla richiesta di proroga non è stato fornito alcun riscontro – denuncia l’associazione – e successivamente è stata comunicata la perdita di efficacia del procedimento, senza che fosse indicato il termine entro cui presentare osservazioni o esercitare il diritto di replica". La vicenda riguarda un contenzioso intorno a una questione urbanistica che riguarda la Biblioexpress, sul lungomare sud.... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Civitasvolta fa appello al Garante: "Biblioexpress, nessuna risposta"

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