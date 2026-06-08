Foto dei bambini pubblicate online senza consenso | scuola sanzionata dal Garante per 4.000 euro

Un istituto scolastico del Napoletano è stato multato di 4.000 euro dal Garante per aver pubblicato foto e video di due bambini online senza consenso. La decisione è stata presa perché non esisteva un motivo giuridico valido per condividere le immagini. La scuola ha violato le norme sulla privacy e la protezione dei dati personali dei minori. La sanzione è stata confermata dopo un’indagine dell’autorità competente.

Il Garante per la protezione dei dati personali ha sanzionato un istituto scolastico paritario del Napoletano per la pubblicazione online di foto e video di due bambini senza un valido presupposto giuridico. Il provvedimento, adottato il 17 aprile 2026, riguarda contenuti diffusi sul sito web dell’istituto e sui profili social della scuola. Secondo quanto ricostruito dall’Autorità, l’istituto aveva sostenuto che la pubblicazione rientrasse nella comunicazione delle attività scolastiche, come recite, laboratori e iniziative di gruppo. Dopo la segnalazione della famiglia, le immagini erano state rimosse dal sito e dai canali social, con successiva comunicazione ai genitori. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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