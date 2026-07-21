Bambini intossicati in piscina a Mentana | ansia per un 11enne ricoverato Sequestrato il complesso sportivo
Un bambino di 11 anni è stato ricoverato dopo aver subito un’intossicazione in una piscina a Mentana. Il complesso sportivo è stato posto sotto sequestro. Le autorità hanno avviato analisi sull’acqua della vasca, verificando il livello di pH e la presenza di sostanze chimiche. Sono in corso anche controlli sull’impianto di depurazione per verificare eventuali malfunzionamenti. Nessuna altra persona risulta coinvolta o in condizioni critiche.
Prima le analisi dell’acqua delle piscina per accertare il livello di ph e stabilire se la quantità di sostanza nella vasca fosse quella giusta dal profilo igienico-sanitario, quindi gli accertamenti sull’impianto di depurazione per capire se ci siano stati malfunzionamenti. Intanto tutto il complesso sportivo «Reds Mezzaluna» di Mentana è stato sequestrato dai carabinieri della compagnia di Monterotondo che indagano sull’intossicazione di dieci bagnanti nel pomeriggio di domenica causata proprio dalle esalazioni di cloro. Fra loro nove minorenni, otto dei quali con meno di 11 anni. Proprio le condizioni di un 11enne, che in un primo momento... 🔗 Leggi su Roma.corriere.it
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