Bambini intossicati in piscina a Mentana | ansia per un 11enne ricoverato Sequestrato il complesso sportivo

Notizia in breve

Un bambino di 11 anni è stato ricoverato dopo aver subito un’intossicazione in una piscina a Mentana. Il complesso sportivo è stato posto sotto sequestro. Le autorità hanno avviato analisi sull’acqua della vasca, verificando il livello di pH e la presenza di sostanze chimiche. Sono in corso anche controlli sull’impianto di depurazione per verificare eventuali malfunzionamenti. Nessuna altra persona risulta coinvolta o in condizioni critiche.