Otto persone sono state intossicate a Mentana a causa di esalazioni di cloro nella piscina di un circolo sportivo. Tra queste, un bambino di cinque anni è stato trasportato in codice rosso, mentre altri quattro ragazzi tra i 10 e i 15 anni sono stati portati in codice giallo.

Sono 8 i bagnanti intossicati per le esalazioni di cloro dalla piscina di un circolo sportivo a Mentana, alle porte di Roma. Tra questi, un bimbo di 5 anni soccorso in codice rosso e altri 4 - tra i 10 e i 15 anni - in codice giallo. Intorno alle 15.30, quando i vigili del fuoco sono giunti per i soccorsi, hanno rilevato un’alta esalazione di cloro, la cui inalazione potrebbe aver provocato i malori segnalati. Sono stati fatti evacuare tutti i presenti, una cinquantina, e il circolo è stato temporaneamente chiuso. Sul posto anche i carabinieri. Il bimbo di 5 anni è stato trasportato all’ospedale Sant’Andrea di Roma. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Otto intossicati per fuga cloro in piscina a Mentana, bimbo in codice rosso

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