Bambini intossicati dal cloro a Mentana piscina sequestrata ricoverato un 11enne | Procura indaga per lesioni colpose

Notizia in breve

Una piscina di Mentana è stata sequestrata dopo l’intossicazione di dieci bagnanti, tra cui nove minorenni, e il ricovero di un 11enne. La procura indaga per lesioni colpose. Sono in corso accertamenti sull’acqua e sull’impianto di depurazione del Complesso sportivo Reds Mezzaluna. La vasca è stata posta sotto sequestro penale. Nessuna comunicazione ufficiale sulle cause del malore.