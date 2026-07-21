Bambini intossicati dal cloro a Mentana piscina sequestrata ricoverato un 11enne | Procura indaga per lesioni colpose
Una piscina di Mentana è stata sequestrata dopo l’intossicazione di dieci bagnanti, tra cui nove minorenni, e il ricovero di un 11enne. La procura indaga per lesioni colpose. Sono in corso accertamenti sull’acqua e sull’impianto di depurazione del Complesso sportivo Reds Mezzaluna. La vasca è stata posta sotto sequestro penale. Nessuna comunicazione ufficiale sulle cause del malore.
Il Complesso sportivo Reds Mezzaluna è ora sotto sequestro penale dopo il malore di 10 bagnanti, di cui nove minorenni. Sotto esame l’acqua della vasca e l’impianto di depurazione. La Procura di Tivoli indaga contro ignoti Lesioni personali colpose: è questa l'ipotesi di reato formulata dalla. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
ULTIM'ORA: 8 intossicati da cloro a Mentana: bimbo di 5 anni grave, 50 bagnanti evacuati
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