Una donna di 49 anni e i suoi due figli adolescenti sono scomparsi il 20 aprile, insieme a quattro cani. Le ricerche per rintracciare la donna e i giovani proseguono senza sosta, mentre le autorità cercano di fare luce sulla vicenda. La notizia della scomparsa è stata resa nota di recente, e gli investigatori stanno tentando di raccogliere eventuali indizi utili a chiarire cosa sia successo.

Continuano senza sosta le ricerche di Sonia Bottacchiari, la donna di 49 anni scomparsa insieme ai due figli adolescenti e a quattro cani lo scorso 20 aprile. La famiglia era partita dalla provincia di Piacenza diretta in Friuli Venezia Giulia, ma da quel momento si sono perse completamente le tracce. L’ultima certezza risale al ritrovamento dell’auto della donna, scoperta parcheggiata il 6 maggio a Tarcento, in provincia di Udine. Da allora vigili del fuoco, carabinieri, protezione civile e soccorso alpino stanno battendo senza sosta la zona, anche con droni ed elicotteri, senza però ottenere risultati concreti. La presidente dell’associazione, Federica Obizzi, ha lanciato un nuovo appello rivolto direttamente a Sonia e ai due ragazzi: «Fatevi vivi».🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Sonia scomparsa nel nulla insieme ai figli, la notizia è appena arrivata

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Our Kids Found Us a Spouse... But We Just Discovered We Are SIBLINGS! Is This Possible

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La città di Piacenza è scossa dalla scomparsa di Sonia Bottacchiari, 49 anni, e dei suoi due figli, una sedicenne e un quattordicenne, spariti nel nulla lo scorso 20 aprile. lamilano.it/piacenza/caste… - x.com x.com