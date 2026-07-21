Una bambina di 10 anni è scomparsa nel pomeriggio nel lago di Como, davanti ai giardini pubblici e di fronte al Tempio Voltiano. La zona ha divieto di balneazione, ma la bambina si è tuffata comunque. I genitori hanno dato l’allarme, e sono in corso le ricerche con i soccorritori nel lago. Nessuna altra informazione sulla dinamica dell’incidente o sulle condizioni della bambina.

Soccorsi in azione sul lago di Como. Una bambina di dieci anni è scomparsa questo pomeriggio nelle acque antistanti i giardini pubblici del capoluogo, di fronte al Tempio Voltiano. Sul posto polizia e personale dei vigili del fuoco. La bambina, che era in compagnia dei genitori stranieri, si è tuffata senza più emergere in un punto in cui già in passato si sono registrati diversi episodi di annegamento nonostante il divieto di balneazione. ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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© Ilmattino.it - Bambina di 10 anni scompare nel lago di Como: il tuffo nella zona con divieto di balneazione e l'allarme dei genitori. Ricerche in corso

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Bambina di 10 anni scompare nel lago di Como: il tuffo nella zona con divieto di balneazione e l'allarme dei genitoriUna bambina di 10 anni è scomparsa nel lago di Como nel pomeriggio, nelle acque di fronte ai giardini pubblici vicino al Tempio Voltiano.

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Temi più discussi: Sestri Levante, morta la bimba di 11 anni incastrata nel bocchettone della piscina; Rischia di annegare in piscina, bambina di 10 anni salvata dal padre; Pisa, bambina di 10 anni rischia di annegare in piscina: salvata; Bambina di due anni uccisa a Bordighera, Iannuzzi picchiato in carcere: trasferito per la quarta volta.

In corso le ricerche di una bimba di 10 anni scomparsa questo pomeriggio nelle acque del lago di #Como di fronte al Tempio Voltiano. Sul posto polizia e vigili del fuoco. La bambina, che era in compagnia dei genitori stranieri, si è tuffata senza più emergere x.com

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