Bambina di 10 anni scompare nel lago di Como | il tuffo nella zona con divieto di balneazione e l' allarme dei genitori Ricerche in corso

Da ilmattino.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una bambina di 10 anni è scomparsa nel pomeriggio nel lago di Como, davanti ai giardini pubblici e di fronte al Tempio Voltiano. La zona ha divieto di balneazione, ma la bambina si è tuffata comunque. I genitori hanno dato l’allarme, e sono in corso le ricerche con i soccorritori nel lago. Nessuna altra informazione sulla dinamica dell’incidente o sulle condizioni della bambina.

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Soccorsi in azione sul lago di Como. Una bambina di dieci anni è scomparsa questo pomeriggio nelle acque antistanti i giardini pubblici del capoluogo, di fronte al Tempio Voltiano. Sul posto polizia e personale dei vigili del fuoco. La bambina, che era in compagnia dei genitori stranieri, si è tuffata senza più emergere in un punto in cui già in passato si sono registrati diversi episodi di annegamento nonostante il divieto di balneazione. ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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