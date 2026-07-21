Una bambina di 10 anni è scomparsa nel lago di Como nel primo pomeriggio del 21 luglio 2026. Si sarebbe tuffata in acqua senza riemergere. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con squadre di sommozzatori, che stanno effettuando ricerche da diverse ore. La famiglia e le autorità sono in attesa di aggiornamenti sulle operazioni di ricerca.

COMO – E’ sparita nel lago di Como, una bambina di 10 anni. Si è tuffata nel primo pomeriggio di oggi, 21 luglio 2026, senza più riemergere. Vigili del fuoco, con le squadre dei sommozzatori, stanno cercando la bambina da ore. Sul posto sono giunti anche i soccorritori del 118 con l’elicottero e la Polizia locale. Secondo le prime informazioni, la bambina, di orine marocchina, era in compagnia dei genitori e si sarebbe tuffata nel lago nel tratto di fronte al Tempio Voltiano. Secondo quanto viene riferito, la bambina sarebbe scomparsa in un tratto in cui il fondale cambia improvvisamente, una zona che in passato era già stata teatro di altri casi di annegamento e in cuivige il divieto di balneazione. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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© Firenzepost.it - Bambina scompare nel lago di Como: le ricerche di vigili del fuoco e sub

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Como, bambina di 10 anni scompare nelle acque del lago

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