Una bambina di nove anni di nazionalità marocchina è scomparsa nel lago di Como, davanti ai giardini pubblici e di fronte al Tempio Voltiano. La piccola si era tuffata in un'area con divieto di balneazione. I genitori si sono accorti della scomparsa e hanno dato l'allarme. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine, che stanno conducendo le ricerche nelle acque e lungo la riva.

Soccorsi in azione sul lago di Como. Una bambina di nove anni di nazionalità marocchina è scomparsa questo pomeriggio nelle acque antistanti i giardini pubblici del capoluogo, di fronte al Tempio Voltiano. Sul posto polizia e personale dei vigili del fuoco. La bambina, che era in compagnia dei genitori stranieri, si è tuffata senza più emergere in un punto in cui già in passato si sono registrati diversi episodi di annegamento nonostante il divieto di balneazione. Le ricerche A condurre le operazioni di soccorso sono i sommozzatori dei vigili del fuoco, arrivati in elicottero da Malpensa. I genitori della bimba sono stati invece accompagnati in questura. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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© Ilmattino.it - Bambina di 9 anni scompare nel lago di Como: il tuffo nella zona con divieto di balneazione e l'allarme dei genitori. Ricerche in corso

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Bambina di 10 anni scompare nel lago di Como: il tuffo nella zona con divieto di balneazione e l'allarme dei genitori. Ricerche in corsoUna bambina di 10 anni è scomparsa nel pomeriggio nel lago di Como, davanti ai giardini pubblici e di fronte al Tempio Voltiano.

Bambina di 10 anni scompare nel lago di Como: il tuffo nella zona con divieto di balneazione e l'allarme dei genitoriUna bambina di 10 anni è scomparsa nel lago di Como nel pomeriggio, nelle acque di fronte ai giardini pubblici vicino al Tempio Voltiano.

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