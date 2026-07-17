L'11enne morta dopo essere rimasta intrappolata nel sistema di aspirazione della piscina a Sestri Levante. La bambina non si è più ripresa dopo l’incidente. I genitori hanno deciso di donare gli organi.

L'11enne non si è mai ripresa dopo essere rimasta intrappolata dal sistema di aspirazione della piscina. Il gesto dei genitori dona speranza ad altre famiglie Si è conclusa nel modo più doloroso ladrammatica vicendaaccaduta aSestri Levante, dove unabambina di 11 anniè rimastaintrappolata sott’acquadopo essere statarisucchiatada un bocchettone sul fondo della piscina di un campeggio. La piccolasi è spenta dopo due giorni di ricoveroall’ospedale Gaslini di Genova. La conferma è arrivata nella notte dalla direzione sanitaria del pediatrico genovese, che haufficializzato il decessoal termine delle procedure previste dalla legge.... 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Sestri Levante, morta la bambina risucchiata in piscina: i genitori donano gli organi

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Sestri Levante, è morta Alice la bimba rimasta incastrata nel bocchettone della piscina

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Sestri Levante, morta la bambina di 11 anni rimasta intrappolata in piscina: donati gli organiUna bambina di 11 anni è morta dopo essere stata risucchiata dal bocchettone di una piscina a Sestri Levante.

È morta la bambina di 11 anni risucchiata dal bocchettone della piscina a Sestri LevanteUna bambina di 11 anni è deceduta dopo essere stata risucchiata dal bocchettone di una piscina a Sestri Levante.

Temi più discussi: Sestri Levante, morta la bambina risucchiata dal bocchettone della piscina; È morta Alice, la bambina rimasta incastrata nella piscina di Sestri Levante; Bambina risucchiata in piscina a Sestri Levante, è in condizioni gravissime; Genova, 11enne risucchiata da bocchettone della piscina a Sestri Levante: è gravissima.

#NEWS - È morta #Alice, la bambina di 11 anni rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscinetta a #SestriLevante. Trasportata d'urgenza all'ospedale pediatrico #Gaslini in condizioni gravissime, la piccola non è sopravvissuta. Il decesso è stat x.com

Bimba di 11 anni morta in piscina a Sestri Levante: capelli incastrati nel bocchettone, aperta un’indagine sulla tragediaAncora una morte in piscina: una bimba risucchiata dal bocchettone. La tragedia, che ricalca una dinamica già vista davvero troppe volte, è avvenuta il 15 luglio a Sestri Levante, in Liguria. La picco ... tg.la7.it

Sestri Levante, morta la bambina risucchiata dal bocchettone in piscina: donati gli organiDue giorni di speranze e interventi medici non sono riusciti a salvarla: la bambina di 11 anni risucchiata dall’impianto di aspirazione della piscina è morta in ospedale. notizie.it