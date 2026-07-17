Sestri Levante morta la bambina risucchiata in piscina | i genitori donano gli organi

Da ildifforme.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'11enne morta dopo essere rimasta intrappolata nel sistema di aspirazione della piscina a Sestri Levante. La bambina non si è più ripresa dopo l’incidente. I genitori hanno deciso di donare gli organi.

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L'11enne non si è mai ripresa dopo essere rimasta intrappolata dal sistema di aspirazione della piscina. Il gesto dei genitori dona speranza ad altre famiglie Si è conclusa nel modo più doloroso ladrammatica vicendaaccaduta aSestri Levante, dove unabambina di 11 anniè rimastaintrappolata sott’acquadopo essere statarisucchiatada un bocchettone sul fondo della piscina di un campeggio. La piccolasi è spenta dopo due giorni di ricoveroall’ospedale Gaslini di Genova. La conferma è arrivata nella notte dalla direzione sanitaria del pediatrico genovese, che haufficializzato il decessoal termine delle procedure previste dalla legge.... 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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Sestri Levante, è morta Alice la bimba rimasta incastrata nel bocchettone della piscina

Video Sestri Levante, è morta Alice la bimba rimasta incastrata nel bocchettone della piscina

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Sestri Levante, morta la bambina di 11 anni rimasta intrappolata in piscina: donati gli organiUna bambina di 11 anni è morta dopo essere stata risucchiata dal bocchettone di una piscina a Sestri Levante.

È morta la bambina di 11 anni risucchiata dal bocchettone della piscina a Sestri LevanteUna bambina di 11 anni è deceduta dopo essere stata risucchiata dal bocchettone di una piscina a Sestri Levante.

Temi più discussi: Sestri Levante, morta la bambina risucchiata dal bocchettone della piscina; È morta Alice, la bambina rimasta incastrata nella piscina di Sestri Levante; Bambina risucchiata in piscina a Sestri Levante, è in condizioni gravissime; Genova, 11enne risucchiata da bocchettone della piscina a Sestri Levante: è gravissima.

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