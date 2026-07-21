Bambina incastrata nel bocchettone della piscina salvata dagli operatori I genitori | Non c’era la retina hanno dovuto spegnere l’impianto

Da ilrestodelcarlino.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una bambina è rimasta incastrata nel bocchettone di una piscina e è stata salvata dagli operatori. I genitori hanno riferito che non c’era la retina di protezione e che, per intervenire, gli operatori hanno dovuto spegnere l’impianto. L’incidente è avvenuto il 21 luglio in una struttura nel trevigiano. Si tratta dell’ennesimo episodio di rischio in piscine negli ultimi mesi.

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Treviso, 21 luglio 2026 – Una tragedia sfiorata. L’ennesimo incidente degli ultimi mesi dove un bambino rischia di perdere (o perde) la vita in una piscina. Stavolta è successo in provincia di Treviso dove una bambina è rimasta incastrata con una gamba nella pompa di ricircolo di una piscina, mentre si trovava in gita con un centro ricreativo. Fortunatamente se l'è cavata solo con un grosso livido e tanto spavento, ma la famiglia ha deciso di rendere pubblico l'episodio dopo i recenti casi di cronaca. "Se invece della gamba fosse stato un braccio? E se avesse avuto i capelli sciolti e non la cuffia? Sarebbe stata una tragedia", dicono i genitori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Bambina incastrata nel bocchettone della piscina, salvata dagli operatori. I genitori: “Non c’era la retina, hanno dovuto spegnere l’impianto”
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