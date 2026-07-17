Sestri Levante è morta la bambina rimasta incastrata nel bocchettone della piscina

Da tgcom24.mediaset.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una bambina di 11 anni è deceduta dopo essere rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina di uno stabilimento balneare a Sestri Levante, nel Savonese. L'incidente è avvenuto il 15 luglio, e nonostante i soccorsi, la bambina non è riuscita a riprendersi.

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Non ce l'ha fatta la bambina di 11 anni che era rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina di uno stabilimento balneare di Sestri Levante, nel Savonese, il 15 luglio. La piccola è morta all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova, dove era stata ricoverata in condizioni gravissime dopo l'incidente., Era il pomeriggio del 15 luglio ai Bagni Segesta, sul lungomare di Sestri Levante, quando la piccola giocava nella piscinetta. A lanciare l'allarme un altro bambino, che si era accorto che la 11enne non riusciva più a riemergere dall'acqua. I suoi capelli erano rimasti incastrati nel bocchettone collegato al sistema di aspirazione della vasca. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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