Una bambina di 11 anni è deceduta dopo essere rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina di uno stabilimento balneare a Sestri Levante, nel Savonese. L'incidente è avvenuto il 15 luglio, e nonostante i soccorsi, la bambina non è riuscita a riprendersi.

Non ce l'ha fatta la bambina di 11 anni che era rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina di uno stabilimento balneare di Sestri Levante, nel Savonese, il 15 luglio. La piccola è morta all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova, dove era stata ricoverata in condizioni gravissime dopo l'incidente., Era il pomeriggio del 15 luglio ai Bagni Segesta, sul lungomare di Sestri Levante, quando la piccola giocava nella piscinetta. A lanciare l'allarme un altro bambino, che si era accorto che la 11enne non riusciva più a riemergere dall'acqua. I suoi capelli erano rimasti incastrati nel bocchettone collegato al sistema di aspirazione della vasca. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Sestri Levante, è morta la bambina rimasta incastrata nel bocchettone della piscina

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Multi SubHer curse destroyed a village and her fiancé destroys every curse she brings.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Bimba morta a Sestri Levante, Alice aveva 11 anni: era rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone della piscina

È morta Alice, la bambina di Suisio rimasta incastrata nella piscina di Sestri LevanteUna bambina di 11 anni ha perso la vita dopo essere rimasta intrappolata sott’acqua in una piscina a Sestri Levante.

Temi più discussi: Genova, 11enne risucchiata da bocchettone della piscina a Sestri Levante: è gravissima; Bambina risucchiata in piscina a Sestri Levante, è in condizioni gravissime; È morta Alice, la bambina di Suisio rimasta incastrata nella piscina di Sestri Levante; I capelli risucchiati nel bocchettone della piscina: gravissima la bambina di 11 anni incastrata.

È morta la bimba di 11 anni rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscinetta a Sestri Levante, in provincia di Genova. La bambina era stata portata d'urgenza all'ospedale pediatrico Gaslini in condizioni critiche ma non ce l'ha fatta. Il decesso x.com

Genova, è morta la bambina rimasta impigliata nel bocchettone della piscina a Sestri LevanteSi è conclusa nel modo più drammatico la vicenda della piccola Alice, la bambina di 11 anni rimasta gravemente ferita dopo ... telenord.it

È morta la bimba di 11 anni rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone della piscina a Sestri LevanteÈ morta dopo due giorni di agonia la bambina di 11 rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscinetta a Sestri Levante: era ricoverata ... fanpage.it