BALLANDO | SFIDA D’URSO-VENTURA E IL SÌ DI UN GIUDICE DA CUI DIPENDE MOLTO
La giuria di Ballando con le Stelle è l’argomento tv dell’estate 2026. C’è la sfida tra Barbara d’Urso e Simona Ventura per il posto di Selvaggia Lucarelli e un giudice che deve decidere se restare o no. Facciamo chiarezza dopo tante indiscrezioni sullo show di Milly Carlucci che monopolizzano le rubriche di spettacolo dei maggiori quotidiani d’Italia, oltre alle copertine dei settimanali e i maggiori blog e siti specializzati di televisione. La generalessa di Rai1 in ogni intervista, anche qui su BubinoBlog, ha sempre ribadito che i giudici di Ballando sono i migliori e non avrebbe alcun senso cambiare o rivoluzionare neanche uno dei mitici 5 volti che da anni siedono in giuria. 🔗 Leggi su Bubinoblog.altervista.org
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Ballando con le Stelle: sfida fra d'Urso e Ventura per la giuria #BallandoConLeStelle x.com
Il dopo-Lucarelli a Ballando con le Stelle sta facendo parlare parecchio, e la produzione starebbe stringendo il campo su due nomi pesantissimi. Nel quadro delle ipotesi c’è una sfida che cambierebbe parecchio gli equilibri dello show. Ti racconto tutto nell’art facebook
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