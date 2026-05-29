Chi sostituirà Selvaggia Lucarelli a Ballando 2026? Fagnani D'Urso e Ventura tra ipotesi e smentite

Barbara D'Urso, Simona Ventura e Francesca Fagnani sono state indicate come possibili sostitute di Selvaggia Lucarelli alla giuria di Ballando con le stelle 2026. Tuttavia, quest'ultima ha smentito il suo coinvolgimento, lasciando aperta la questione. Nessuna conferma ufficiale è arrivata finora riguardo ai nomi che prenderanno il suo posto nel cast.

Barbara D'Urso, Simona Ventura e Francesca Fagnani, che ha prontamente smentito, erano le più quotate sul bancone della giuria di Ballando con le stelle 2026, in sostituzione di Selvaggia Lucarelli. Quest'ultima pare stia viaggiando in direzione Filippine per la prossima Isola dei Famosi, innescando così uno sfrenato toto nomi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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SCOSSA SHOCK IN RAI: SELVAGGIA LUCARELLI LASCIA TUTTO E VOLA A MEDIASET! BALLANDO NEL CAOS

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