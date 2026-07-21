Il futuro della giuria di Ballando con le Stelle 2026 resta incerto, con discussioni in corso sulla possibile partecipazione di due figure femminili note. La decisione finale dipende da un giudice, il cui coinvolgimento potrebbe influenzare la composizione del team di giudici. La questione sta alimentando molte speculazioni tra gli appassionati e gli addetti ai lavori, mentre non sono stati ancora annunciati dettagli ufficiali sulle eventuali novità.

La nuova edizione di Ballando con le Stelle 2026 è già uno degli argomenti televisivi più discussi dell’estate. A tenere banco è soprattutto il futuro della storica giuria dello show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. Dopo l’addio di Selvaggia Lucarelli, che si prepara a nuovi impegni televisivi su Canale 5, è partita la caccia al nome che occuperà la sua poltrona. Barbara d’Urso o Simona Ventura: la sfida per il posto di Selvaggia Lucarelli. Secondo le indiscrezioni circolate nelle ultime settimane, il confronto sarebbe principalmente tra Barbara d’Urso e Simona Ventura. La prima sarebbe in vantaggio dopo essere stata indicata come possibile nuova presenza fissa del programma già nei giorni successivi all’annuncio dell’uscita di scena della Lucarelli. 🔗 Leggi su Tivvusia.it

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© Tivvusia.it - Ballando con le Stelle 2026, il rebus della giuria: d’Urso o Ventura? Tutto dipende da un giudice

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