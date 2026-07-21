Dopo la morte della figlia Valentina, di 30 anni, l’allenatore ha pubblicato un messaggio di ringraziamento. Ha scritto su un quotidiano locale che la città di Pescara e i suoi tifosi sono stati gli unici a dimostrare sostegno in quel momento difficile. Baldini ha espresso gratitudine per la vicinanza ricevuta, senza aggiungere altri dettagli sulla vicenda personale.

Con un messaggio pubblicato da Il Centro, Silvio Baldini ha voluto ringrazia la città di Pescara e i suoi tifosi per la vicinanza dimostrata in occasione della scomparsa della figlia Valentina appena 30enne. "Ho letto lo striscione dei tifosi del Pescara dedicato a Valentina, ho ricevuto centinaia di messaggi di affetto da questa terra. C’è una profonda vicinanza, nel dolore, che aiuta a sentirsi meno tristi. Solo la gente di Pescara sa capire cos’è la magia al cospetto della morte. Voglio ringraziare pubblicamente – anche da parte di tutta la mia famiglia – tutti quelli che ci sono vicini in queste ore, nel nome di Valentina. Grazie". 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

Segui gli aggiornamenti su Pescara.

© Sportmediaset.mediaset.it - Baldini dopo il lutto per la morte di Valentina: "Grazie Pescara, solo voi... "

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

È morta all'età di 30 anni Valentina Baldini, figlia di Silvio Baldini

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Grave lutto per Silvio Baldini: è morta Valentina la figlia di trent’anni

Calcio, grave lutto per Silvio Baldini: è scomparsa la figlia ValentinaValentina, 30 anni, figlia del commissario tecnico dell’Italia Under 21 di calcio, è deceduta.

Temi più discussi: Grave lutto per l'ex tecnico rosanero Silvio Baldini: morta a 30 anni la figlia Valentina; Tragedia per Silvio Baldini: muore a 39 anni la figlia Valentina; Muore la figlia Valentina, gravissimo lutto per mister Baldini.

Calcio, lutto per il ct Silvio Baldini. Morta la figlia Valentina: aveva 30 anniE' morta la figlia del tecnico Silvio Baldini, ct dell'Under 21 italiana e allenatore ad interim scelto per guidare la Nazionale maggiore per le due amichevoli di giugno disputate contro Lussemburgo e ... tg24.sky.it

Il Pescara abbraccia Baldini per la scomparsa della figlia ValentinaCordoglio del Pescara per Silvio Baldini dopo la scomparsa della figlia Valentina. Il ricordo del legame familiare del tecnico ... abruzzonews.eu