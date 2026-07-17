Grave lutto per Silvio Baldini | è morta Valentina la figlia di trent’anni

È stata comunicata la morte di Valentina, figlia di 30 anni di Silvio Baldini. La notizia è stata diffusa senza ulteriori dettagli riguardo alle cause o alle circostanze. La famiglia e le persone vicine stanno affrontando il lutto. Nessuna informazione aggiuntiva è stata resa pubblica in questa fase.

Ci sono notizie che non si vorrebbero mai dare, soprattutto considerando quanto sia difficile racchiudere in poche righe la delicatezza necessaria in momenti come questo. Purtroppo, Valentina Baldini, figlia del ct della Nazionale Silvio, si è spenta a soli 30 anni. Era affetta da tetraparesi spastica fin dalla nascita. Vi lasciamo con un estratto dell’autobiografia di Baldini, in cui le dedica le parole più dolci. Addio a Valentina Baldini, le parole di suo padre. Dalla pagina Calio Totale, che riporta un estratto dell’autobiografia di Silvio: “Mia figlia Valentina è una bimba, perché per me rimarrà sempre la mia bambina, disabile. Nel tempo poi ho capito che mia figlia Valentina, con la sua disabilità, è una bambina di 4 anni nel corpo di una donna. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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