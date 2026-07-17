Calcio grave lutto per Silvio Baldini | è scomparsa la figlia Valentina

Valentina, 30 anni, figlia del commissario tecnico dell’Italia Under 21 di calcio, è deceduta. La notizia è stata annunciata sui social del Perugia, squadra con cui il tecnico ha lavorato in passato. Nessun dettaglio sulle cause della morte è stato comunicato. La scomparsa è stata condivisa con messaggi di cordoglio dai rappresentanti del club. La famiglia e il mondo del calcio sono stati informati della perdita.

Valentina, figlia 30enne del CT dell’Italia U21 di calcio Silvio Baldini, è venuta a mancare: la conferma della tragica notizia arriva dai profili social del Perugia, club allenato in passato da Baldini, che è stato tra i primi ad esprimere vicinanza al tecnico degli azzurrini. La figlia del CT era affetta dalla nascita da una grave tetraparesi spastica, causata dalla mancanza di un cromosoma, che non le permetteva di camminare e di parlare, ed era la primogenita di Baldini, il quale con la moglie Paola ha poi avuto anche Mattia e Niccolò. La nota del club umbro: “ AC Perugia Calcio esprime cordoglio e sentita vicinanza, per la perdita della figlia Valentina, a mister Silvio Baldini, attuale c. 🔗 Leggi su Oasport.it

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