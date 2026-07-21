Baglioni annuncia due concerti a Roma | dove monterà il palco

Claudio Baglioni ha annunciato due concerti a Roma nell’ambito del suo tour intitolato “GrandTour La vita è adesso”. Lo spettacolo, chiamato “Che notte è questa!”, sarà il punto di partenza e di conclusione del viaggio musicale che attraverserà diverse città italiane. Durante gli eventi, il cantante si esibirà in due location diverse, senza specificare i luoghi esatti. La tournée coinvolgerà siti storici, monumentali e paesaggistici di grande rilevanza culturale.

Con lo show "Che notte è questa!", Claudio Baglioni inaugura e conclude il "GrandTour La vita è adesso", il viaggio artistico che attraverserà l'Italia più bella, toccando i posti e i siti storici, monumentali, architettonici e paesaggistici di maggior fascino e valore. Non poteva che essere Roma - la città che ha visto nascere tante pagine della sua opera di musicista, interprete e compositore, che hanno ottenuto l'attenzione e l'adesione collettiva - il luogo scelto per aggiungere questi due capitoli. Il 24 ottobre 2026, l'avventura prenderà il via a Piazza di Siena, nel cuore verde di Roma, Villa Borghese, scenario dei leggendari concerti, del 1982 e del 2009, che richiamarono 350. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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Lannuncio di Claudio Baglioni: ho una polmonite interstiziale acuta

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