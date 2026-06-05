Ciccio Merolla annuncia due concerti a Napoli e Roma | live all’Augusteo e al Largo Venue
Ciccio Merolla ha annunciato due concerti, uno all’Augusteo di Napoli il 20 ottobre 2026 e l’altro al Largo Venue di Roma il 25 novembre. L’artista, noto per la canzone “Malatìa”, tornerà dal vivo in queste date. I concerti sono stati comunicati attraverso i canali ufficiali dell’artista. I biglietti saranno disponibili a breve. Nessuna altra informazione è stata fornita sui dettagli degli eventi o sugli eventuali ospiti.
Ciccio Merolla, l’autore di “Malatìa”, torna dal vivo con due appuntamenti speciali in programma il 20 ottobre 2026 al Teatro Augusteo di Napoli e il 25 novembre al Largo Venue di Roma. I concerti anticiperanno l’uscita del nuovo progetto discografico prevista per l’autunno. Ciccio Merolla è pronto a tornare sul palco con due importanti appuntamenti live che segneranno l’inizio del suo nuovo percorso musicale. Il percussionista napoletano ha annunciato due concerti-evento, in programma il 20 ottobre 2026 al Teatro Augusteo di Napoli e il 25 novembre 2026 al Largo Venue di Roma. Il nuovo show porterà sul palco tutta l’energia che da sempre caratterizza Ciccio Merolla, artista capace di fondere la tradizione partenopea con sonorità provenienti da mondi musicali differenti. 🔗 Leggi su 2anews.it
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