Ciccio Merolla annuncia due concerti a Napoli e Roma | live all’Augusteo e al Largo Venue

Notizia in breve

Ciccio Merolla ha annunciato due concerti, uno all’Augusteo di Napoli il 20 ottobre 2026 e l’altro al Largo Venue di Roma il 25 novembre. L’artista, noto per la canzone “Malatìa”, tornerà dal vivo in queste date. I concerti sono stati comunicati attraverso i canali ufficiali dell’artista. I biglietti saranno disponibili a breve. Nessuna altra informazione è stata fornita sui dettagli degli eventi o sugli eventuali ospiti.