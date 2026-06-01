Una polmonite ferma Claudio Baglioni posticipati di un anno anche due concerti a Palermo

Claudio Baglioni è stato colpito da una polmonite interstiziale acuta, che richiederà circa 90 giorni di riposo. A causa di questa condizione, i concerti in programma in Italia, inclusi quelli a Palermo, sono stati posticipati di un anno rispetto alla data originale. La tournée “GrandTour, la vita è adesso” è quindi stata rinviata, coinvolgendo anche le date previste per l'inizio della tournée.

Una “polmonite interstiziale acuta” e per la quale saranno necessari ben 90 giorni di riposo. A pochi giorni dall'inizio del “GrandTour, la vita è adesso” Claudio Baglioni sposta di un anno la sua tournèe e i suoi concerti in tutta Italia. A Palermo sarebbe dovuto salire sul palco del Verdura il. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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Polmonite per Claudio Baglioni, rinviati i concerti al 2027. Ci sono anche Termoli, Apricena e BarlettaClaudio Baglioni è stato colpito da una polmonite e i suoi concerti sono stati rinviati al 2027.

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