Una polmonite ferma Claudio Baglioni posticipati di un anno anche due concerti a Palermo

Da palermotoday.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Claudio Baglioni è stato colpito da una polmonite interstiziale acuta, che richiederà circa 90 giorni di riposo. A causa di questa condizione, i concerti in programma in Italia, inclusi quelli a Palermo, sono stati posticipati di un anno rispetto alla data originale. La tournée “GrandTour, la vita è adesso” è quindi stata rinviata, coinvolgendo anche le date previste per l'inizio della tournée.

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Una “polmonite interstiziale acuta” e per la quale saranno necessari ben 90 giorni di riposo. A pochi giorni dall'inizio del “GrandTour, la vita è adesso” Claudio Baglioni sposta di un anno la sua tournèe e i suoi concerti in tutta Italia. A Palermo sarebbe dovuto salire sul palco del Verdura il. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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