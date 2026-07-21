Bacoli spiagge Della Ragione e Castellone | Dalla parte dei cittadini

Il sindaco di Bacoli ha confermato che l’81% delle spiagge sarà pubblico, mantenendo una posizione ferma sulla gestione delle aree costiere. La vicepresidente del Senato ha espresso supporto alla sua posizione, sottolineando la volontà di tutelare gli spazi pubblici. La discussione riguarda le aree di Della Ragione e Castellone, con il primo che insiste sulla priorità dell’accesso libero e pubblico alle spiagge del territorio.

Il sindaco di Bacoli, Josi Della Ragione, non arretra di un passo sulla questione spiagge. L’81% sarà pubblico e al suo fianco la vicepresidente del Senato, Maria Domenica Castellone. L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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Parte da #Bacoli col giovane #sindaco #JosiGerardoDellaRagione la rivoluzione delle #spiaggelibere. Il giovane sindaco sta diventando il simbolo del #mare #diritto di tutti. #pezzenti #DellaRagione x.com

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