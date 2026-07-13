Bacoli spiagge libere sindaco e cittadini | Orgogliosamente pezzenti

Le spiagge libere di Bacoli attirano ogni estate migliaia di persone, diventando un simbolo del diritto all’accesso gratuito al mare. Di recente, una donna è stata insultata per aver chiesto di usare i servizi igienici di uno stabilimento senza essere cliente, definita “pezzente”. Il sindaco e i cittadini hanno commentato la questione, sottolineando un orgoglio condiviso nel mantenere le spiagge accessibili a tutti.

Le spiagge libere di Bacoli continuano ad attirare migliaia di bagnanti e diventano il simbolo del confronto sul diritto all’accesso gratuito al mare.Alla ribalta della cronaca, il caso della donna insultata per aver chiesto di utilizzare i servizi igienici di uno stabilimento non essendone cliente ed apostrofata “pezzente”. Da quell’episodio, il termine “pezzenti”, nato come offesa, è stato rilanciato da cittadini anche dal sindaco Josi Della Ragione come slogan a sostegno della libera fruizione delle spiagge.L’amministrazione comunale conferma l’obiettivo di destinare l’81 per cento del litorale cittadino alle spiagge libere, attraverso il nuovo Piano delle aree demaniali. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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