Una turista italiana di circa sessant’anni si trovava su una spiaggia libera a Bacoli quando si è spostata presso il bar di un vicino stabilimento balneare per ordinare una bibita. Successivamente, ha chiesto di poter usare il bagno. La vicenda ha generato polemiche tra operatori balneari e cittadini, con un balneare che ha commentato che il sindaco preferisce i clienti meno abbienti, mentre un altro ha affermato che il mare non appartiene a nessuno.

«La signora, una turista italiana sulla sessantina, stava sulla spiaggia libera. Si è spostata al bar di un lido, dove ha consumato una bibita. Ha poi chiesto di andare al bagno. Il gestore dello stabilimento balneare le ha dato della pezzente. La signora ha ovviamente protestato e quello, per rincarare la dose, ha detto che il sindaco vuole aumentare la spiaggia libera perché ama i pezzenti». Josi Della Ragione, il primo cittadino di Bacoli, cittadina dell’area flegrea in provincia di Napoli, protagonista di una lunga battaglia per garantire il libero accesso al mare contro soprusi e prepotenze, racconta con un misto di stupore e di rabbia l’episodio che è avvenuto ieri, 9 luglio, nel Comune che amministra. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

© Napoli.corriere.it - Spiagge libere a Bacoli, un balneare: «Il sindaco ama i pezzenti». E Della Ragione: «Il mare non è vostro»

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