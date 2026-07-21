baby influencer delle rapine a 17 anni strappa la collana e la mostra nel video social

Notizia in breve

Un ragazzo di 17 anni ha pubblicato sui social video in cui mostra una collana appena rubata, che poi si vede indossare. I video sono stati girati in cameretta, con una collezione di sneakers Nike visibile sul letto, e in vari luoghi cittadini come il Bosco verticale, i Navigli, la fermata del metrò e la Loggia dei Mercanti. Non ci sono notizie di altre azioni o indagini ufficiali.