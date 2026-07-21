Baby influencer delle rapine A 17 anni strappa la collana e la mostra nel video social
Un ragazzo di 17 anni ha pubblicato sui social video in cui mostra una collana appena rubata, che poi si vede indossare. I video sono stati girati in cameretta, con una collezione di sneakers Nike visibile sul letto, e in vari luoghi cittadini come il Bosco verticale, i Navigli, la fermata del metrò e la Loggia dei Mercanti. Non ci sono notizie di altre azioni o indagini ufficiali.
I video girati in cameretta con la collezione di sneakers Nike accanto al letto. I selfie all’ombra del Bosco verticale, lungo le sponde dei Navigli, alla fermata del metrò o sotto il porticato della Loggia dei Mercanti. I piercing. Le unghie curatissime. I vestiti sfoggiati a favor di smartphone. Fotogrammi dalla vita (social) di una diciassettenne nata a Milano da genitori tunisini e residente in una casa popolare a Città Studi. Una carrellata che conta pure i tre filmati postati la notte del 25 giugno (con una media di 30mila visualizzazioni l’uno) sul profilo TikTok da quasi 100mila follower: Sara (nome di fantasia) canticchia in arabo e spalanca la bocca per mostrare qualcosa tra i denti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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