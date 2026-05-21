Con il monopattino si avvicina a un’anziana e le strappa la collana | individuato e denunciato | Video

Da torinotoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata di oggi si è appreso che la polizia di Stato ha individuato e denunciato un uomo di 59 anni, residente in città, in relazione a un furto con strappo avvenuto ad aprile in un'area di Torino. Secondo le indagini, l’uomo si sarebbe avvicinato a un’anziana donna con un monopattino e le avrebbe strappato una collana. L’identificazione è avvenuta attraverso le immagini di videosorveglianza e altre indagini di polizia.

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La polizia di Stato ha identificato e denunciato un cittadino italiano di 59 anni per un furto con strappo commesso ai danni di un’anziana nel mese di aprile in corso Galileo Ferraris a Torino. Gli agenti del commissariato San Secondo, a seguito di attività info investigativa, sono arrivati a lui. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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