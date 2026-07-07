Una ragazza di 21 anni, nota influencer sui social come DreamDoll Brii, è stata colpita da colpi di arma da fuoco mentre si trovava a bordo della sua Lamborghini. Un’altra auto si è affiancata e ha aperto il fuoco, causando la sua morte. L’episodio è avvenuto all’alba di domenica a Miramar, in Florida. È stato diffuso il video delle telecamere di sorveglianza che mostra la scena.

Era a bordo della sua Lamborghini quando un’altra auto le si è affiancata e ha aperto il fuoco. È morta così Brianna Johnson, influencer di 21 anni conosciuta sui social come DreamDoll Brii, uccisa all’alba di domenica a Miramar, in Florida. Con lei viaggiavano anche due uomini, entrambi ricoverati in ospedale in gravi condizioni. Secondo la ricostruzione dell’emittente locale 7News, che cita gli investigatori e che ha diffuso anche le immagini riprese da alcune telecamere di sorveglianza, l’auto sulla quale viaggiava la giovane sarebbe stata seguita prima dell’agguato. Intorno alle 5.30 del mattino una berlina bianca si sarebbe affiancata al lato del conducente, esplodendo una raffica di colpi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Un’auto la segue, poi gli spari: uccisa a 21 anni l’influencer DreamDoll Brii, diffuso il video delle telecamere

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