Aversa riceve un finanziamento statale di oltre 1,36 milioni di euro per la riqualificazione energetica dell’edificio centrale dell’ex Ospedale Psichiatrico “La Maddalena”. La richiesta è stata approvata tramite la Regione Campania e l’ASL di Caserta. Il progetto mira a migliorare l’efficienza energetica dell’edificio, che rappresenta un patrimonio strategico per la città. Il sindaco ha dichiarato che si tratta del primo passo per restituire centralità a questa struttura.

Aversa. L’ASL di Caserta, attraverso la Regione Campania, ha ottenuto un finanziamento statale di oltre 1 milione e 366mila euro destinato alla riqualificazione energetica dell’edificio centrale del complesso dell’ex Ospedale Psichiatrico “La Maddalena” di Aversa. «Parliamo di una cifra certamente non sufficiente rispetto alle dimensioni di un complesso enorme, costituito da numerosi padiglioni e da un patrimonio che necessita di un intervento complessivo di recupero e rifunzionalizzazione. Ma è un primo passo concreto e, soprattutto, un segnale importante nella direzione che stiamo indicando da tempo», dichiara il consigliere regionale del Partito Democratico Marco Villano. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Aversa, oltre 1,3 milioni per riqualificazione energetica della Maddalena. Villano: “Primo passo per restituire centralità a patrimonio strategico”

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