È stato annunciato il progetto “Campo Giusto” con l’obiettivo di rafforzare il ruolo dei Comuni. L'iniziativa coinvolge rappresentanti di diversi partiti politici a livello provinciale, tra cui Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega e Noi Moderati. Sono stati ringraziati i segretari provinciali di ciascun partito e il sindaco locale. La proposta mira a ridare centralità alle amministrazioni comunali attraverso un coordinamento condiviso tra le forze politiche.

Il mio grazie va all’On. Francesco Rubano, Segretario provinciale di Forza Italia, partito al quale appartengo, al Senatore Domenico Matera, Segretario provinciale di Fratelli d’Italia, al Sindaco Domenico Parisi, Segretario provinciale della Lega, e ad Alessandro Mauro, Segretario provinciale di Noi Moderati. Un sincero ringraziamento desidero rivolgerlo anche ai Segretari regionali delle rispettive forze politiche: l’On. Fulvio Martusciello (Forza Italia), il Senatore Antonio Iannone (Fratelli d’Italia), l’On. Giampiero Zinzi (Lega) e l’On. Luigi Casciello (Noi Moderati), il cui contributo è stato determinante per giungere a una candidatura unitaria e autorevole. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Provincia, Cataudo: “Nasce il Campo Giusto per restituire centralità ai Comuni”

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