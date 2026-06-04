Bandi da 112 milioni | riqualificazione energetica tra sport e imprese

Sono stati pubblicati bandi per un totale di 112 milioni di euro destinati alla riqualificazione energetica di impianti sportivi e imprese. Le aziende piemontesi possono presentare domande per accedere ai fondi regionali, mentre gli impianti sportivi nelle periferie potrebbero ricevere finanziamenti attraverso programmi nazionali. I dettagli sui criteri di partecipazione e le modalità di presentazione delle domande sono stati resi disponibili.

Come possono le imprese piemontesi accedere ai nuovi fondi regionali?. Quali impianti sportivi nelle periferie riceveranno i finanziamenti nazionali?. Cosa deve fare un'azienda per abbattere i costi energetici oggi?. Chi gestirà concretamente la trasformazione del patrimonio edilizio pubblico?.? In Breve Bando Sport e Periferie 2026 promosso dal Ministero per lo Sport e i Giovani. Regione Piemonte finanzia l'efficienza energetica dei processi produttivi locali. Obiettivo riduzione emissioni e ottimizzazione costi operativi per le imprese piemontesi. Riqualificazione impianti sportivi pubblici come presidi sociali nelle aree periferiche nazionali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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