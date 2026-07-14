Mancano cinque mesi all’uscita di Avengers: Doomsday, eppure in casa Marvel Studios la macchina dell’hype viaggia già a gonfie vele. Mentre attendiamo con trepidazione il debutto in sala di Spider-Man: Brand New Day, le attenzioni del pubblico sono inevitabilmente proiettate sul grande ritorno corale degli eroi del Marvel Cinematic Universe. Il bersaglio questa volta è l’incombente e temibile Doctor Doom, ma prima ancora di poter analizzare un trailer ufficiale o scavare nei dettagli della trama, arriva un aggiornamento cruciale sulle tempistiche della pellicola che farà tirare un sospiro di sollievo a molti. Nessun record in vista, ma tanto respiro per la storia. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Avengers: Doomsday: svelata la durata ufficiale del nuovo crossover MCU (ed è un’ottima notizia per i fan)

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How Long Is Avengers Doomsday Official Runtime Revealed!

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