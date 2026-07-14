Avengers | Doomsday | svelata la durata ufficiale del nuovo crossover MCU ed è un’ottima notizia per i fan
Mancano cinque mesi all’uscita di Avengers: Doomsday, con la durata ufficiale rivelata. La notizia alimenta l’interesse dei fan, che attendono il film nel MCU. La data di uscita si avvicina, mentre l’attenzione si concentra sul ritorno collettivo degli eroi cinematografici. Nel frattempo, il pubblico segue con entusiasmo anche l’attesa per l’uscita di un nuovo film di Spider-Man.
Mancano cinque mesi all’uscita di Avengers: Doomsday, eppure in casa Marvel Studios la macchina dell’hype viaggia già a gonfie vele. Mentre attendiamo con trepidazione il debutto in sala di Spider-Man: Brand New Day, le attenzioni del pubblico sono inevitabilmente proiettate sul grande ritorno corale degli eroi del Marvel Cinematic Universe. Il bersaglio questa volta è l’incombente e temibile Doctor Doom, ma prima ancora di poter analizzare un trailer ufficiale o scavare nei dettagli della trama, arriva un aggiornamento cruciale sulle tempistiche della pellicola che farà tirare un sospiro di sollievo a molti. Nessun record in vista, ma tanto respiro per la storia. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
How Long Is Avengers Doomsday Official Runtime Revealed!
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