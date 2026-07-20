Ecco il trailer ufficiale e il poster di Avengers | Doomsday – L’attesissimo film Marvel arriverà nelle sale italiane il 16 dicembre

Notizia in breve

Il film Avengers: Doomsday uscirà in Italia il 16 dicembre. È diretto dai fratelli Anthony e Joe Russo e prodotto da Kevin Feige, Louis D’Esposito e Jonathan Schwartz. Tra gli attori principali figura Robert Downey Jr. nel cast corale. È stato rilasciato un trailer ufficiale e un poster promozionale.