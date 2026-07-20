Ecco il trailer ufficiale e il poster di Avengers | Doomsday – L’attesissimo film Marvel arriverà nelle sale italiane il 16 dicembre
Il film Avengers: Doomsday uscirà in Italia il 16 dicembre. È diretto dai fratelli Anthony e Joe Russo e prodotto da Kevin Feige, Louis D’Esposito e Jonathan Schwartz. Tra gli attori principali figura Robert Downey Jr. nel cast corale. È stato rilasciato un trailer ufficiale e un poster promozionale.
Diretto da Anthony e Joe Russo e prodotto da Kevin Feige, Louis D’Esposito e Jonathan Schwartz, Avengers: Doomsday vanta un cast corale composto da Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth, Pedro Pascal, Paul Rudd, Anthony Mackie, Florence Pugh, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach, Wyatt Russell, Channing Tatum, Simu Liu, Ian McKellen, Tom Hiddleston, James Marsden, Patrick Stewart, Joseph Quinn, Sebastian Stan, David Harbour, Letitia Wright, Lewis Pullman, Kelsey Grammer, Kathryn Newton, Danny Ramirez, Winston Duke, Alan Cumming, Hannah John-Kamen, Rebecca Romijn, Mabel Cadena e Tenoch Huerta Mejia. In Avengers: Doomsday, gli amati eroi provenienti da tre universi distinti si troveranno su una rotta di collisione letale e dovranno affrontare una minaccia esistenziale senza precedenti. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
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