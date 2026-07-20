Ecco il trailer ufficiale e il poster di Avengers | Doomsday – L’attesissimo film Marvel arriverà nelle sale italiane il 16 dicembre

Da nerdpool.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il film Avengers: Doomsday uscirà in Italia il 16 dicembre. È diretto dai fratelli Anthony e Joe Russo e prodotto da Kevin Feige, Louis D’Esposito e Jonathan Schwartz. Tra gli attori principali figura Robert Downey Jr. nel cast corale. È stato rilasciato un trailer ufficiale e un poster promozionale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Diretto da Anthony e Joe Russo e prodotto da Kevin Feige, Louis D’Esposito e Jonathan Schwartz, Avengers: Doomsday vanta un cast corale composto da Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth, Pedro Pascal, Paul Rudd, Anthony Mackie, Florence Pugh, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach, Wyatt Russell, Channing Tatum, Simu Liu, Ian McKellen, Tom Hiddleston, James Marsden, Patrick Stewart, Joseph Quinn, Sebastian Stan, David Harbour, Letitia Wright, Lewis Pullman, Kelsey Grammer, Kathryn Newton, Danny Ramirez, Winston Duke, Alan Cumming, Hannah John-Kamen, Rebecca Romijn, Mabel Cadena e Tenoch Huerta Mejia. In Avengers: Doomsday, gli amati eroi provenienti da tre universi distinti si troveranno su una rotta di collisione letale e dovranno affrontare una minaccia esistenziale senza precedenti. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

ecco il trailer ufficiale e il poster di avengers doomsday 8211 l8217attesissimo film marvel arriver224 nelle sale italiane il 16 dicembre
© Nerdpool.it - Ecco il trailer ufficiale e il poster di Avengers: Doomsday – L’attesissimo film Marvel arriverà nelle sale italiane il 16 dicembre
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

OFICIAL trailer Avengers Doomsday descripción y fecha, Spider Man y Punisher nuevos spots

Video OFICIAL trailer Avengers Doomsday descripción y fecha, Spider Man y Punisher nuevos spots

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Il trailer di Avengers: Doomsday è finalmente uscito (e il fandom Marvel non sa più cosa pensare)

Leggi anche: Avengers: Doomsday, i Russo promettono sorprese: “Sarà il film Marvel più maturo”

Temi più discussi: Spider-Man: Brand New Day, ecco quanto durerà il nuovo film Marvel!; Avengers: Doomsday, ecco il primo concept art ufficiale con gli X-Men e i Fantastici Quattro uniti contro il Dottor Destino!; Avengers: Doomsday – Kevin Feige svela l’art-poster ufficiale in HD realizzato da Andy Park; Avengers: Doomsday – È trapelata una possibile descrizione del trailer del film!.

avengers ecco il trailer ufficialeAvengers: Doomsday, ecco finalmente il trailer ufficiale del cinecomic MarvelDopo i quattro teaser trailer dedicati ad alcuni personaggi diffusi online mesi fa, ecco finalmente il primo full trailer di Avengers: Doomsday. comingsoon.it

avengers ecco il trailer ufficialeAvengers: Doomsday, nel trailer arriva Dottor Destino e torna Steve Rogers! Ci serve un miracoloIl Marvel Cinematic Universe ravviverà a breve la nostra estate con Spider-Man: Brand New Day, ma gli occhi dei fan sono ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web