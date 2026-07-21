Avellino l’accordo con Fila è ufficiale | tutti i dettagli dell’operazione

L’Avellino ha annunciato ufficialmente l’arrivo di Daniel Fila, attaccante ceco proveniente dal Venezia con la formula del prestito. Il giocatore è già a disposizione dell’allenatore e si unisce alla rosa biancoverde. La società aveva seguito Fila nelle ultime settimane e ora ha concluso l’accordo.

Tempo di lettura: 2 minuti Adesso c’è anche l’ufficialità. Daniel Fila è un nuovo calciatore dell’ Avellino. L’attaccante della Repubblica Ceca, seguito dal club biancoverde nelle ultime settimane, arriva dal Venezia con la formula del prestito e da oggi è a disposizione di Alessandro Nesta. In mattinata ha sostenuto le visite mediche a Villa Esther, completando poi l’iter burocratico prima di raggiungere il ritiro di Rivisondoli, dove ha già incontrato i nuovi compagni. VIDEO Daniel Fila sbarca in Irpinia: domani visite mediche e ritiro A sancire il buon esito dell’operazione è stato il comunicato pubblicato dalla società irpina: “L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver acquisito dal Venezia FC, a titolo temporaneo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Daniel Fila”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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