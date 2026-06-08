Nesta nuovo allenatore dell' Avellino è ufficiale | i dettagli dell' accordo e lo staff
Alessandro Nesta è stato ufficialmente annunciato come nuovo allenatore dell'Avellino. Il club biancoverde ha comunicato la nomina e ha confermato che si terrà una conferenza stampa di presentazione. I dettagli dell’accordo e lo staff tecnico sono stati resi noti nel comunicato ufficiale. Nessuna altra informazione è stata fornita riguardo alle clausole contrattuali o alle tempistiche di inizio della nuova stagione.
Adesso è ufficiale: Alessandro Nesta è il nuovo allenatore dell'Avellino. Lo ha annunciato il club biancoverde, confermando che la conferenza stampa di presentazione si terrà mercoledì 10 giugno alle 10:30. Il comunicato ufficiale: "L’US Avellino 1912 è lieta di comunicare di aver affidato l’incarico di allenatore della prima squadra, per la stagione 20262027, a mister Alessandro Nesta. Nato a Roma il 19 marzo 1976, ha iniziato la carriera di allenatore a Miami (USA), guidando il club statunitense per 3 stagioni sportive. Il suo percorso da tecnico in Italia inizia nella stagione 20182019, in serie B alla guida del Perugia. Poi esperienze in panchina con Frosinone e Reggiana, in serie B, e Monza in serie A. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
Avellino, manca solo lannuncio ufficiale per Nesta
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