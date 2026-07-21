Avellino idraulico violenta due minorenni di 10 e 16 anni mentre era nelle loro abitazioni per effettuare dei lavori

Da salerno.corriere.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo di 60 anni è stato arrestato dai carabinieri ad Avellino con l'accusa di violenza sessuale aggravata. Durante un intervento per lavori idraulici nelle case di due minorenni di 10 e 16 anni, avrebbe violentato la più giovane in quattro occasioni e molestato la più grande. L'arresto segue le indagini coordinate dalla Procura.

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Ha violentato per quattro volte una bambina di 10 anni. E molestato una ragazzina di 16 anni. In manette, ad Avellino, con l'accusa di violenza sessuale aggravata, è finito un uomo di 60 anni arrestato dai carabinieri su indagini coordinate dalla Procura. E' un idraulico, che approfittava - durante i lavori domestici per i quali era chiamato dai genitori delle ragazze- del fatto di restare da solo nelle abitazioni con le minorenni.  Le vittime sono entrambe di nazionalità straniera. Le violenze sarebbero avvenute tra l'estate del 2025 e il periodo pasquale di quest'anno. Quattro gli abusi ai danni della bambina di dieci anni, nella cui abitazione l'uomo si è recato più volte e in diverse occasioni per effettuare dei lavori. 🔗 Leggi su Salerno.corriere.it

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