Frana a Marina di Vietri ultimati i lavori | i residenti ritorneranno presto nelle loro abitazioni
Sono stati completati i lavori di messa in sicurezza della zona interessata dalla frana avvenuta a Marina di Vietri il 12 febbraio scorso. Dopo le operazioni di intervento sul costone di via Madonna dell’Arco, il Comune ha ricevuto una nuova relazione geologica. I residenti potranno tornare nelle loro abitazioni nelle prossime settimane, dopo aver completato le verifiche finali.
Dopo gli importanti interventi, nelle passate settimane, di messa in sicurezza del costone che si trova su via Madonna dell’Arco nella frazione Marina, dove il 12 febbraio scorso si è verificata una frana, è stata consegnata al Comune di Vietri sul Mare una nuova relazione geologica che.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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