Un uomo di 60 anni è stato arrestato ad Avellino con l’accusa di aver abusato di una bambina di 10 anni in almeno quattro occasioni e di aver molestato una ragazza di 16. Entrambe le minorenni sono di nazionalità straniera. Le presunte violenze sarebbero avvenute in diversi momenti, secondo quanto riferito dagli inquirenti. Le indagini sono in corso per chiarire l’intera dinamica dei fatti.

Avrebbe abusato in almeno quattro occasioni di una bambina di 10 anni e molestato un'altra ragazzina di 16, entrambe di nazionalità straniera. L'uomo di 60 anni è stato arrestato dai carabinieri e trasferito in carcere su disposizione del gip del Tribunale di Avellino che ha convalidato le indagini coordinate dalla Procura guidata dal facente funzione, Francesco Raffaele., Gli abusi sessuali sarebbero avvenuti tra l'estate del 2025 e la primavera scorsa nelle abitazioni delle due bambine dove l'uomo si sarebbe recato per effettuare dei lavori domestici. Qui avrebbe approfittato dell'assenza dei genitori per compiere gli abusi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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© Tgcom24.mediaset.it - Avellino, abusi su due minorenni di 10 e 16 anni: arrestato un 60enne

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