Avellino choc abusi su due minorenni | arrestato un uomo

Un uomo è stato arrestato ad Avellino con l'accusa di aver abusato almeno quattro volte di due minorenni stranieri di 10 e 16 anni. L’arresto è stato eseguito dai carabinieri e convalidato dal gip del tribunale locale. L’indagine, coordinata dalla procura, ha portato alla misura cautelare in carcere. Le vittime sono state ascoltate durante le indagini.

Ha abusato in almeno quattro occasioni di due minorenni, di nazionalità straniera, di dieci e sedici anni: l'uomo è stato arrestato dai carabinieri e trasferito in carcere su disposizione del gip del Tribunale di Avellino che ha convalidato le indagini coordinate dalla Procura guidata dal facente funzione, Francesco Raffaele. Malore dopo essere stata ammanettata, liberata dai vigili del fuoco sull'autostrada in Campania Gli abusi sessuali sarebbero avvenuti tra l'estate dell'anno scorso e la primavera scorsa nelle abitazioni delle due bambine, dove l'uomo si recava per effettuare dei lavori domestici. L'accusa nei suoi confronti è di violenza sessuale aggravata. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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