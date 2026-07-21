AUTUNNO MEDIASET 2026 | CANALE 5 ITALIA 1 E RETE 4 SI RIACCENDONO TRA REALITY SHOW INFORMAZIONE E FILM

Publitalia ha annunciato i palinsesti autunnali 2026 di Canale 5, Italia 1 e Rete 4. Le reti proporranno una programmazione che include reality, show, programmi di informazione e film. Le date di inizio e i contenuti specifici sono stati comunicati, ma i dettagli sui programmi non sono ancora stati diffusi. La stagione televisiva si aprirà con una varietà di produzioni per attirare diversi segmenti di pubblico.

Publitalia ha reso noti i palinsesti per l’autunno 2026 delle sue tre reti principali. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa ci sarà in palinsesto. CANALE 5. DAYTIME In daytime su Canale 5 confermati tutti gli appuntamenti della precedente stagione televisiva. In preserale troveremo Avanti un Altro! con Paolo Bonolis e Luca Laurenti dal 31 agosto alle 18:40. PRIME TIME Domenica: L’EredeChi Vuol Essere Milionario: Il Torneo Lunedì: Grande Fratello VipZelig This is Me Martedì: Super KaraokeFictionGrande Fratello Vip Mercoledì: La Ruota della FortunaIl VoloFiction Giovedì: Racconto di Una NotteSoap Venerdì: Grande Fratello Vip Sabato: ConcertiTu Si Que Vales SECONDA SERATA La domenica troveremo Pressing, mentre il giovedì X-Style. 🔗 Leggi su Bubinoblog.altervista.org

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STAGIONE MEDIASET 2026: CANALE 5, ITALIA 1 E RETE 4 SI RIACCENDONO

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STAGIONE MEDIASET 2026: CANALE 5 SI RIACCENDE TRA REALITY, SHOW E SOAPPubblicitalia ha annunciato i palinsesti autunnali 2026 per le tre principali reti, con Canale 5 che si riaccende tra reality, show e soap.

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L'ho detto, i vecchietti non sanno cambiare canale, accendono la tv e guardano #LaRuotaDellaFortuna. Sarà così tutta l'estate e in autunno cambierà tutto, il pubblico pregiato giovane spendente tornerà a guardare #Affarituoi. #mediaset cambiate i target #asc x.com

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