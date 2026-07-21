Autovelox spenti la mappa regione per regione | l’elenco completo

In Italia, 712 autovelox sono stati disattivati, rappresentando più di un quinto dei 3.000 installati nel paese. Sebbene rimangano posizionati ai lati delle strade, questi dispositivi non sono più operativi e non possono più rilevare infrazioni. La mappa regione per regione mostra quali apparecchi sono stati spenti, senza indicare eventuali modifiche o riattivazioni future. La decisione riguarda varie zone del territorio, ma non sono stati forniti dettagli sui motivi.

Roma, 21 luglio 2026 – Sono ancora al loro posto, ai margini delle strade, ma non possono più rilevare infrazioni. In Italia sono stati spenti 712 autovelox, oltre uno su cinque dei 3.305 dispositivi censiti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il dato aggiornato ridimensiona le prime stime, che parlavano di circa 850 apparecchi destinati allo stop. La fotografia ufficiale del Mit conta oggi 2.593 autovelox omologati e 712 disattivati perché non conformi ai nuovi requisiti. Il cambiamento attraversa quasi tutto il Paese. La Lombardia guida la classifica con 144 dispositivi spenti, seguita da Piemonte con 131 ed Emilia-Romagna con 94. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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