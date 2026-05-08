La Regione Lazio stanzia 44 milioni di euro per le Ater Ecco l' elenco completo dei progetti finanziati

La Regione Lazio ha approvato un finanziamento di 44 milioni di euro destinato alle Ater. I fondi sono stati assegnati per interventi sull'edilizia pubblica e sociale, con l'obiettivo di migliorare le condizioni delle abitazioni popolari. Sono stati pubblicati l'elenco completo dei progetti che riceveranno i finanziamenti, con dettagli sulle zone interessate e le kind di intervento programmato.

Una pioggia di milioni per intervenire sull'edilizia pubblica e sociale e riqualificare a livello energetico le case popolari. La Regione Lazio pesca nei fondi europei, non Pnrr, e dà ossigeno alle Ater di tutto il territorio: 44,2 milioni di euro da spendere per l'"housing". Pioggia di milioni.🔗 Leggi su Romatoday.it

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